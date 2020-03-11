Краснокнижные рукокрылые и амфибии-углозубы. Защитники челябинского бора в суде привели новые аргументы против стройки

Челябинский областной суд продолжил рассмотрение иска заместителя председателя регионального отделения "Яблока" Андрея Талевлина, в котором он требует отменить постановление ЗСО об изъятии части территории Челябинского городского бора под строительство хирургического корпуса детской областной больницы.

Как передает корреспондент Накануне.RU, в ходе судебного заседания в качестве свидетеля была допрошена инженер по авиационной орнитологии челябинского аэропорта Валерия Гашек. В 2017 году она работала в должности замдиректора ОГУ "Особо охраняемые природные территории Челябинской области". Тогда же ее учреждение получило задание от минэкологии провести комплексное экологическое обследование городского бора. В ходе обследования было обнаружено, что на территории городского бора были произведены незаконные захоронения в границах памятника природы.

"В связи с этим было решено, что эти небольшие участки должны быть скомпенсированы. Границы не могут меняться с уменьшением площади. Было решено компенсировать эти участки и присоединить территории не меньшей площади. Мы провели обследование бора, были написаны два отчёта, минэкологии их приняло. И дальше должны были быть приняты новые границы памятника, но, к сожалению, этого не произошло", - подчеркнула она.

По словам свидетеля, в ходе комплексного экологического обследования они также обследовали участок, где сейчас планируется построить детский хирургический корпус. Тогда она ещё не знала о планах по застройке, а узнала об этом только в 2019 году из СМИ.

"Должно быть доказано, что эта территория утратила свою ценность. Там нами были выявлены восемь видов рукокрылых, четыре вида внесены в красную книгу, семь видов птиц. Некоторые гнездятся на этом месте. Амфибии - углозубы. При застройке этого участка виды будут подвержены опасности, пострадает среда обитания", - считает она.

Кроме того, по ее словам, там находятся истоки реки Читинка, на ней строительство "скажется губительным образом".

Рекомендации депутатов о высадке взамен вырубленных деревьев крупномеров свидетель считает утопией.

"Я считаю, что совершенно недопустимо и нет оснований для вывода этого участка. Корпус детский больницы обязательно должен быть построен, но на другом участке. Наш бор неуклонно уменьшается с каждым годом. И эта генетическая часть бора должна быть сохранена. Потеря эта будет весьма ощутима для экосистемы городского бора", - подчеркнула она.

После допроса свидетеля, судебное заседание было отложено на 18 марта.

Добавим, что в ходе судебного заседания были заявлены ходатайства о присоединении к административному иску Владимира Казанцева, а также ходатайство об уточнении исковых требований. Также истец предложил рассмотреть вопрос о допросе в качестве свидетеля депутата ЗСО Ольги Мухометьяровой. По словам Талевлина, это нужно, что выяснить, соответствует ли проект, за который голосовали депутаты, окончательному варианту. Представители ЗСО эту версию опровергли, заявив, что никакой подмены не было.

Напомним, в новом корпусе планируют разместить всю детскую хирургию, а также онкогематологический центр и отделение трансплантации органов и костного мозга. Объект включили в федеральный проект "Развитие детского здравоохранения", на эти цели в федеральном бюджете предусмотрено 4,5 млрд руб. 26 декабря депутаты ЗСО утвердили изменения границ Челябинского городского бора. Согласно поправкам, из состава памятника природы исключается участок площадью в 4,2 гектара под строительство детского хирургического корпуса. При этом как отмечается, под застройку попадает земельный участок площадью не более 1,5 га для самого корпуса, коммуникаций и подъездных путей.