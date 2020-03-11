21 Сентября 2020
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Сергей Кузнецов, рыбак (2020) | Фото: hornews.com

Челябинский рыбак из ролика "Бать, тебе нормально?" похудел на 100 килограммов

Челябинский рыбак Сергей Кузнецов, который в 2014 году стал героем ролика "Бать, тебе нормально?", похудел сразу на 100 килограммов. Он рассказал, что это стало возможным благодаря постоянным прогулкам и физическим упражнениям.

Как сообщает издание hornews.com, рыбак с другом были на рыбалке на Аргазинском водохранилище, но перебрали со спиртным. Его сняли на видео и выложили ролик в интернет. За несколько дней видео набрало более 5 млн просмотров.

Сергей Рассказал, что тогда, в 2014 году, весил более 200 кг, сейчас же весит менее 100.

Сергей Кузнецов, рыбак(2020)|Фото: hornews.com

"Однажды я просто сел и подумал, ну это же уже ни в какие рамки, даже ни в какие штаны не влезаю, 77 размер. Нужно что-то делать, я уже не молод, дальше будет только хуже", - рассказал Сергей.

Мужчина признался, что просто начал больше ходить, завел собаку.

"Сижу дома, смотрю телевизор, а сам напрягаю бицепс или мышцы груди. Получается спортивное напряжение мышц", - отметил мужчина.

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Челябинский рыбак из ролика "Бать, тебе нормально?" похудел на 100 килограммов

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Теги: рыбак, Сергей Кузнецов, ролик, Челябинск, похудение



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