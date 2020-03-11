ЦИК представила логотип и слоган общероссийского голосования по поправкам в Конституцию

Центральная избирательная комиссия представила слоган и логотип предстоящего общероссийского голосования по поправкам в Конституцию. Оно должно пройти 22 апреля.

Дизайн логотипа разрабатывало PR-агентство "ИМА-консалтинг". Издание РБК ранее публиковало описание визуального оформления: "динамичная форма логотипа "олицетворяет скорые позитивные перемены, которые ждут граждан России благодаря внесению поправок в Конституцию". Лаконичные формы логотипа указывают на официальный статус голосования, призывают к ответственному и осознанному подходу к мероприятию, а стилизованное изображение Конституции обращено к нам таким образом, что напоминает щит, который оберегает страну, каждого гражданина, права и интересы россиян".

Разработкой визуальной концепции информационной кампании на выборах президента 2018 года также занималось "ИМА-консалтинг", которое выиграло творческий конкурс ЦИК. Стоимость контракта с агентством тогда составила 37 млн руб.

Слоган звучит как "Наша страна, наша Конституция, наше решение!".