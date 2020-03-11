21 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
народный сход, мусорный полигон, Шабровский (2019) | Фото: Накануне.RU

В нескольких городах Свердловской области пройдут протесты против "мусорных" объектов

В это воскресенье, 15 марта, Свердловская область присоединится к всероссийскому дню экологического протеста. В регионе пройдут акции.
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Как сообщает Telegram-канал "Зеленый Урал", в этот день жители Екатеринбурга, Нижнего Тагила, Красноуфимска, Краснотурьинска, Верхней Пышмы, Березовского и Сысерти выйдут с одиночными пикетами в своих городах. Люди будут выступать против попыток строительства полигонов или мусоросортировочных комплексов без согласования с местными жителями.

Активисты считают, что при выборе мест размещения объектов мусорной инфраструктуры МинЖКХ Свердловской области не спрашивает мнения жителей. В Екатеринбурге одиночные пикеты начнутся с 11 часов у памятника Ленину напротив городской мэрии и продлятся до вечера.

Как сообщало Накануне.RU, недавно жители Красноуфимска, не желающие строительства мусоросортировочного комплекса, потребовали отставки министра Николая Смирнова.

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В нескольких городах Свердловской области пройдут протесты против "мусорных" объектов

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Теги: протесты, города, мусор, Средний Урал



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