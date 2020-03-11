21 Сентября 2020
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Происшествия Челябинская область
Алеся Субботина (2020) | Фото: instagram.com/alesubbotina

Суд в Челябинске избрал меру пресечения депутату райсовета Алесе Субботиной

В Челябинске суд определился с мерой пресечения задержанной ранее депутату Совета депутатов Калинского района Города Алесе Субботиной.

Как сообщили Накануне.RU в суде, ее отправили в СИЗО до 10 мая.

Обвинение посчитало, что Субботина может продолжить противоправные действия.

Напомним, Субботину обвиняют в мошенничестве с жильем. Следствие считает, что несколько лет назад, в бытность работы Субботиной риелтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб.

Напомним, Субботина была избрана депутатом Калининского райсовета в сентябре прошлого года.

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Суд в Челябинске избрал меру пресечения депутату райсовета Алесе Субботиной

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Теги: Алеся Субботина, депутат, задержание, обвинение, Челябинск



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