Суд в Челябинске избрал меру пресечения депутату райсовета Алесе Субботиной

В Челябинске суд определился с мерой пресечения задержанной ранее депутату Совета депутатов Калинского района Города Алесе Субботиной.

Как сообщили Накануне.RU в суде, ее отправили в СИЗО до 10 мая.

Обвинение посчитало, что Субботина может продолжить противоправные действия.

Напомним, Субботину обвиняют в мошенничестве с жильем. Следствие считает, что несколько лет назад, в бытность работы Субботиной риелтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб.

Напомним, Субботина была избрана депутатом Калининского райсовета в сентябре прошлого года.