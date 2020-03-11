В Калмыкии госпитализированы две женщины с подозрением на коронавирус

Две жительницы Калмыкии госпитализированы с подозрением на коронавирус COVID-19 после возвращения из Италии и Южной Кореи, передает "Интерфакс" со ссылкой на республиканский минздрав.

"Результаты первого предварительного анализа (на заражение коронавирусом – прим. ред.) были сомнительным и положительным", - говорится в сообщении. Уточняется, что у всех находящихся под медицинским наблюдением граждан трижды берутся анализы на выявление штамма новой инфекции, которые направляются в определенные федеральной дорожной картой лаборатории.

"Повторный анализ показал отрицательный результат на COVID-19. Контрольные анализы проводятся в межрегиональной лаборатории Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" в Новосибирске, ожидается результат", - отмечают в ведомстве.

Также были изолированы под постоянное медицинское наблюдение пять человек из близкого, контактного окружения госпитализированных.