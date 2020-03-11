21 Сентября 2020
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Политика В бывшем СССР Украина
вырезка из газеты, проверка украинизации (2017) | Фото: Накануне.RU

Спикер Рады допустил смягчение закона о беспощадной украинизации

Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков считает, что закон о беспощадной украинизации, который Рада приняла перед самым уходом с поста президента Петра Порошенко, может быть изменен. Об этом он сказал в телеэфире.
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По его словам, один из законопроектов об изменении закона направлен в профильный комитет, а дальше решение будет принимать Рада. Он подчеркнул, что часто сам спокойно говорит по-русски, и никто ему не мешает.

Однако, учитывая существующий политический режим на Украине и боязнь президента Владимира Зеленского неонацистских сил, закон не может быть изменен по существу. Наиболее вероятны чисто символические смягчения, которые власти подадут как шаг навстречу большинству населения страны для поддержки своего рейтинга.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что по украинизации не будет "никаких компромиссов". Также мовный омбудсмен Украины Татьяна Монахова объявила ускоренную украинизацию Донбасса.

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Спикер Рады допустил смягчение закона о беспощадной украинизации

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Теги: Украина, украинизация



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