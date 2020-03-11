Уралвагонзавод расскажет дошкольникам о Победе

Выставочным комплексом Уралвагонзавода разработана экскурсионная программа для детей дошкольного возраста к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе музея УВЗ, основной задачей программы является повышение уровня знаний детей о Великой Отечественной войне и о вкладе нижнетагильского предприятия в Победу. В планах, что участниками проекта станут воспитанники 32 детских садов объединения "Детство" Нижнего Тагила.

Для дошколят программу разделили на два блока. Первый включает в себя историческую хронику и экскурс по военному залу музея истории УВЗ. Второй блок – это знакомство с танком Т-34 в ангаре музея бронетанковой техники.

Подробнее о программе можно узнать на сайте УВЗ.