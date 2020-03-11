Авиакомпания "Победа" отменила все полеты в Израиль из-за коронавируса

Авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") объявила о приостановке полетов в Израиль с 12 марта до 12 мая 2020 года. Причиной стало решение правительства Израиля о запрете на въезд туристов в страну из-за распространения коронавируса COVID-19.

Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков отметил: "Мы отменяем запланированные полеты в Израиль. Но мы знаем, что в Эйлате остались наши клиенты, поэтому 12 и 14 марта "Победа" полетит в Эйлат на пустых самолетах, чтобы выполнить обратные рейсы и вернуть наших клиентов домой".

Всем клиентам отмененных рейсов будет оформлен возврат денежных средств в полном объеме, отметили в пресс-службе компании.