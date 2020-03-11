Госдума в первом чтении ввела уголовную ответственность за нарушения на общероссийском голосовании

Госдума в первом чтении одобрила введение уголовной ответственности за нарушения на общероссийском голосовании. Поправки вносятся в Уголовный кодекс и дополняют статьи, которые сейчас предусматривают ответственность за нарушения на референдумах и выборах. Такой формы как общероссийское голосование раньше просто не было – вот и пришлось в срочном порядке дополнять.

Ответственность вводится за "воспрепятствование осуществлению избирательных прав и работе избирательных комиссий, фальсификацию избирательных документов и итогов голосования, незаконные манипуляции с бюллетенями".

Всероссийское голосование по изменениям в Конституцию предположительно пройдет 22 апреля 2020 года.

"Мы не устанавливаем новые виды уголовных наказаний. Предлагается распространить действующую уголовную ответственность на деяния, связанные с нарушениями при проведении общероссийского голосования", — пояснял суть изменений глава думского комитета по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.