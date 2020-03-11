21 Сентября 2020
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Челси - Арсенал, финал Лиги Европы (2019) | Фото: twitter.com/uefacom_ru

Несколько футболистов лондонского "Арсенала" закрыли на карантин из-за китайского коронавируса

Футболистов лондонского "Арсенала" закрыли на 14-дневный домашний карантин из-за китайского коронавируса.
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Как сообщается на официальном сайте клуба из столицы Англии, несколько игроков команды контактировали с владельцем греческого "Олимпиакоса" Евангелосом Маринакисом после недавнего матча команд в Лиге Европы УЕФА. Позднее у функционера обнаружили коронавирусную инфекцию.

"Мы строго следуем правительственным рекомендациям, которые советуют всем, кто вступает в тесный контакт с человеком, зараженным вирусом, самостоятельно изолироваться дома в течение 14 дней с момента последнего контакта. В результате игроки не смогут принять участие в сегодняшнем матче против "Манчестер Сити", и Премьер-лига решила отложить эту игру", - говорится в сообщении на сайте "канониров".

Имена данных футболистов не называются. Уточняется лишь, что они будут оставаться дома, пока не истечет 14-дневный период. Кроме этого, четыре сотрудника "Арсенала", которые сидели рядом с Маринакисом во время матча, также будут находиться дома в ближайшие две недели.

Как сообщало Накануне.RU, ранее Европейский союз футбольных ассоциаций (УЕФА) объявил об отмене рукопожатий игроков перед матчами из-за распространения китайского коронавируса.

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Несколько футболистов лондонского "Арсенала" закрыли на карантин из-за китайского коронавируса

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Теги: Арсенал, коронавирус, карантин, игроки



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Ранее 09.03.2020 11:12 Мск УЕФА отменил рукопожатия футболистов перед матчами из-за китайского коронавируса

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