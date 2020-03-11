Стали известны подробности "экологического" визита полпреда Цуканова в Челябинск

Уральский полпред президента России в УрФО Николай Цуканов приедет 13 марта с официальным визитом в Челябинск, где проведет Совет по экологической политике, передает корреспондент Накануне.RU.

В столице Южного Урала полпред заслушает информацию по вопросам исполнения нацпроекта "Экология". Сообщается, что мероприятие станет продолжением разговора, начатого еще в ноябре 2018 года, когда были обозначены основные задачи, которые предстоит решить на Урале в ближайшие годы.

Также есть информация, что Цуканов съездит сразу на несколько промышленных предприятий Челябинской области. Во время этого визита в формате секций пройдут встречи экологов, промышленников и общественников, на которых они обсудят реализацию основных подпроектов, предусматриваемых национальным проектом.

Итоги работы этих секций подведут уже на итоговом заседании под председательством полпреда с участием представителей федеральных органов исполнительной власти, глав регионов Урала, руководителей крупнейших промышленных предприятий округа, представителей общественных организаций.

О контроле исполнения нацпроекта доложит Максим Федосеев, курирующий в аппарате Цуканова социально-экономические вопросы, включая и реализацию национального проекта "Экология".