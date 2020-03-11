Таиланд отменил для России и еще 17 стран упрощенный визовый режим

Таиланд в среду, 11 марта, отменил выдачу виз по прилету для граждан 18 стран и безвизовый режим еще для трех стран. Эти меры, по словам министра внутренних дел страны, связаны с риском распространения коронавируса COVID-19.

Ранее граждане упомянутых стран могли предъявить паспорт и билеты, чтобы получить визу по прибытии при пограничном досмотре. Правило отменяется для таких стран как Болгария. Бутан, Китай, Кипр, Эфиопия, Фиджи, Грузия, Индия, Казахстан, Мальта, Мексика, Науру, Папуа-Новая Гвинея, Румыния, Россия, Саудовская Аравия, Узбекистан и Вануату. Безвизовый режим отменяется для Южной Кореи, Италии и Гонконга.