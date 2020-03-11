"Связали, заперли, один остался на шухере". Подробности кражи €200 тысяч из дома замглавы Ямала

Озвучены подробности кражи из подмосковного дома замглавы Ямала Альбины Свинцовой €200 тыс., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, нападение произошло сегодня ночью. Сейчас Свинцова – на больничном, не уточняется, связано ли это с налётом.

На территорию пробрались трое в балаклавах. В этот момент дома находились муж Свинцовой и рабочий, сообщает telegram-канал "Life shot". Грабители, угрожая пистолетом, затащили пострадавших в гараж, связали руки и ноги. Один остался стеречь пленников, двое других пошли в дом и вынесли два сейфа с деньгами. Затем за налётчиками приехала машина, на которой те скрылись с места происшествия. Муж Свинцовой и рабочий сумели сами развязать друг друга и вызвали полицию.

Так муж замгубернатора Юрий Свинцов выглядит после нападения