21 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО
Юрий Свинцов, нападение, дом замгубернатора Ямала (2020) | Фото: Life shot

"Связали, заперли, один остался на шухере". Подробности кражи €200 тысяч из дома замглавы Ямала

Озвучены подробности кражи из подмосковного дома замглавы Ямала Альбины Свинцовой €200 тыс., передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, нападение произошло сегодня ночью. Сейчас Свинцова – на больничном, не уточняется, связано ли это с налётом.

На территорию пробрались трое в балаклавах. В этот момент дома находились муж Свинцовой и рабочий, сообщает telegram-канал "Life shot". Грабители, угрожая пистолетом, затащили пострадавших в гараж, связали руки и ноги. Один остался стеречь пленников, двое других пошли в дом и вынесли два сейфа с деньгами. Затем за налётчиками приехала машина, на которой те скрылись с места происшествия. Муж Свинцовой и рабочий сумели сами развязать друг друга и вызвали полицию.

Юрий Свинцов, нападение, дом замгубернатора Ямала(2020)|Фото: Life shot

Так муж замгубернатора Юрий Свинцов выглядит после нападения

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"Связали, заперли, один остался на шухере". Подробности кражи €200 тысяч из дома замглавы Ямала

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Теги: Альбина Свинцова, замгубернатора ЯНАО, ограбление



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Ранее 11.03.2020 00:01 Мск Ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО

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