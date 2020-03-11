"Ситуация беспрецедентная, под угрозой тысячи отпусков". Туроператоры обратились к Решетникову

Ассоциация российских туроператоров опубликовала открытое письмо к министру экономического развития Максиму Решетникову с предложениями по защите отрасли от рисков, вызванных коронавирусом. Напомним, из-за вспышки нового вируса ряд стран был назван небезопасным для посещения, что подразумевает возврат туров с выплатой полной суммы, уплаченной туристом. Ограничены поездки в Китай, Южную Корею, Италию и Иран.

Ситуация беспрецедентна, считают в АТОР. Из-за расплывчатых формулировок ограничения посещения "опасных" стран, туристы злоупотребляют правом на возврат путевок - требуют полную сумму за возврат туров, забронированных даже на конец года.

Дополнительную волну отказов вызвало решение столичной мэрии об обязательном карантине граждан, прибывающих из европейских стран, неблагополучных по коронавирусу. Добавил напряжения и скачок курсов валют к ослабевшему из-за срыва сделки ОПЕК+ рублю.

В Ассоциации подчеркивают, что возможная остановка деятельности какого-либо туроператора сейчас, в преддверии сезона отпусков, повлечет ущерб для тысяч российских граждан, оплативших летний отдых в России и за рубежом.

В список мер, предложенных Решетникову представителями АТОР, входит введение в закон "Об основах туристской деятельности в РФ" понятия форс-мажора. Туроператоры объясняют, что часть денег туристов уже уплачена в счет реализации турпродукта, в том числе авиакомпаниям и предлагают закрепить в законе особенности возврата средств в таких ситуациях, когда исполнить обязательства оператор не может по независящим от него причинам.

Также АТОР просит как можно скорее скорректировать формулировки Роспотребнадзора и Ростуризма, указав сроки, в течение которых ситуация в этих странах, в первую очередь Италии и Евросоюзе, будет считаться неблагоприятной. Так туроператоры надеются остановить поток отказов от путевок на лето и более поздний период.

В-третьих, туроператоры просят поднять вопрос об экономическом ущербе отрасли на ближайшем заседании правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики.

Кроме того, туроператоры хотят иметь возможность в 2020 году приостанавливать деятельность без ущерба для себя, оставаясь в реестре.

"Это мера, которая необходима в данной чрезвычайной ситуации. Механизм временной приостановки деятельности туроператоров с сохранением их обязательств перед туристами АТОР готова предоставить", - отмечается в письме.

Далее, туроператоры рассчитывают на беспроцентное кредитование в упрощенном режиме под госгарантии и компенсации.

Компании, работающие в сфере внутреннего туризма, претендуют на финансовую поддержку из бюджета.

Также туроператоры хотели бы, чтобы эвакуацию туристов из зон, попадающих под карантин, брало на себя государство.

Девятая и последняя мера в письме АТОР к Решетникову касается освобождения в 2020 г. туроператоров от уплаты взносов в фонды персональной ответственности (ФПО) и резервный фонд объединения туроператоров в сфере выездного туризма ("Турпомощь") и возможности использования туроператорами в 2020 г. средств ФПО для стабилизации ситуации в туроператорских компаниях, пострадавших от ситуации с ограничениями из-за коронавируса.