21 Сентября 2020
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Материнский капитал могут разрешить тратить на подключение к газу

Совет Федерации принял решение рекомендовать правительству России разрешить тратить материнский капитал на подключение объектов капитального строительства к газораспределительной сети.

Кроме того, Совфед просит кабмин рассмотреть возможность предоставления населению рассрочки платежа за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к газораспределительной сети, передает ТАСС.

Согласно закону, в настоящее время тратить средства материнского капитала разрешено на улучшение жилищных условий, получение образования детьми, формирование накопительной пенсии для женщин, а также на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей с инвалидностью.

Ранее в Минэнерго сообщили, что на данный момент полностью газифицированы в России только 11 регионов, к 2025 году планируется полностью газифицировать еще 23 региона. В остальных проблему решить будет сложнее. Также в ведомстве отмечают, что хоть доступность газовых сетей для населения и растет, но само потребление газа остается прежним.

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Материнский капитал могут разрешить тратить на подключение к газу

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Теги: материнский капитал, подключение к газу, газификация, совет федерации



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