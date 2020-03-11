Олег Кувшинников инициировал пакет поправок в бюджет для улучшения качества жизни вологжан

Накануне губернатор Вологодской области Олег Кувшинников предложил депутатам региональной думы на рассмотрение ряд инициатив, направленных на поддержку социальных проектов, передает корреспондент Накануне.RU. В частности губернатор обозначил выполнение задачи, поставленной президентом, по обеспечению 60 тысяч учеников начальных классов Вологодчины бесплатными горячими обедами.

«Необходимо улучшать и качество школьного питания. Для этого предлагаю создать региональный Центр качества питания школьников, который будет заниматься логистикой, формированием единого меню, а также контролировать безопасность пищевых продуктов», - заявил Олег Кувшинников. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства региона, для обеспечения бесплатных горячих обедов школьникам потребуется выделить дополнительное региональное софинансирование объемом 43 млн. рублей.

Олег Кувшинников также предложил выделить 322 млн. рублей на реализацию в регионе инициативы президента по ежемесячным денежным выплатам для малообеспеченных семей, воспитывающих детей от 3 до 7 лет. «Важно, чтобы у наших детей и их родителей была мотивация поддерживать здоровый образ жизни. Для этого я предлагаю запустить отдельную программу. Начать – с создания парков здоровья с удобными дорожками, освещением, спортивными пространствами в двух крупных городах – Вологде и Череповце. Затем установить на территории всех муниципальных районов уличные спортивные площадки в шаговой доступности для вологжан», - отметил глава Вологодчины.

Как проинформировали Накануне.RU в пресс-службе губернатора области, планируется, что в рамках программы, в этих парках и на спортивных объектах будут работать бесплатные народные тренеры. Старт программы ожидается уже в этом году, на ее реализацию затратят более 52 млн. рублей.

Отдельный блок губернаторских поправок, предложенных региональным парламентариям, касается сферы здравоохранения и потребует дополнительного выделения 27 млн. рублей. За эти средства предлагается организовать систему сосудистой помощи с привлечением круглосуточной бригады сосудистых хирургов; создать информационный модуль, позволяющий отследить маршрутизацию пациента с патологией сердечно-сосудистой системы;провести дополнительные закупки и оснащение автомобилей скорой медицинской помощи автоматическими дефибрилляторами.

Кроме того, губернатор предложил приступить к созданию центров онкологической помощи для пациентов с подозрением на онкологию во всех крупных муниципалитетах региона, с выделением на эти цели 32,5 миллиона рублей. Еще одна из губернаторских поправок предлагает в 2020 году направить 442 млн. рублей на ремонт операционных блоков, кардиохирургии и закупку медицинского оборудования для модернизации Вологодской областной больницы. Также глава региона предложил начать закупки передвижных медицинских комплексов, которые будут выезжать в труднодоступные населенные пункты, дачные посёлки и принимать людей во время больших мероприятий в крупных городах. Цена вопроса – 25 млн. рублей.

Глава региона также сформулировал конкретные предложения в области развития территорий. Стартовавшая в Вологодской области вторая волна градостроительных советов дополнительно потребует из областного бюджета 1,5 млрд. рублей. Это средства, которые будет направлены в районы для строительства и ремонта дорог, модернизацию коммунальных систем, объектов энергетики, культуры и образования.

По поддержке малого и среднего бизнеса Олег Кувшинников выдвинул пакет новых инициатив: субсидирование затрат по введению обязательной маркировки товаров; субсидирование затрат, связанных с открытием собственного дела, для вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей; субсидирование затрат на развитие экспортных программ; введение программы льготного лизинга.

«Таким образом, поправками увеличиваются расходы в 2020 году на 7,7 миллиардов рублей. Прошу депутатов Законодательного Собрания поддержать мои предложения. Уверен, эти решения найдут большой отклик среди жителей нашего региона», - резюмировал Олег Кувшинников.

Все озвученные губернаторские инициативы будут сначала рассмотрены профильными комитетами ЗСО, а затем - вынесены на одну из ближайших сессий регионального парламента.