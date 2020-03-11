В Челябинске задержанному депутату Алесе Субботиной предъявлено обвинение в мошенничестве

В Челябинске предъявлено обвинение ранее задержанному депутату Совета депутатов Калининского района города Алесе Субботиной.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону, Субботину обвиняют в мошенничестве с жильем.

Следствие считает, что несколько лет назад, в бытность работы Субботиной риелтором, она незаконно завладела квартирой и долей в еще одной квартире - общий ущерб составил 2,5 млн руб.

Напомним, Субботина была избрана депутатом Калининского райсовета в сентябре прошлого года. Она баллотировалась как самовыдвиженец и победила кандидата-"единоросса" Николая Янова. Скоро станет известно об избрании меры пресечения для депутата.