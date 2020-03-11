Директора тюменских школ не запретят ученикам идти на концерт Элджея

Школьники Тюмени вряд ли попадут на предстоящий в городе концерт известного репера Элджея. Как оказалось, скандальное творчество артиста, пропагандирующее алкоголь и наркотические вещества, заметили не только подростки, но и Государственный Антинаркотический комитет. В связи с чем направил в департамент образования Тюмени требование разослать директорам всех городских школ соответствующую информацию.

"Департамент образования администрации Тюмени информирует вас о том, что в Тюмени запланирован концерт исполнителя, выступающего под псевдонимом Элджей. Несмотря на возрастную классификацию 16+, в творчестве Элджея встречаются произведения, нарушающие наркологическую и информационную безопасность несовершеннолетних, причиняющие вред их нравственному и духовному развитию, а также содержащие признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков. С целью защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, рекомендую принять к сведению", - написано в обращении.

В департаменте образования Тюмени Накануне.RU подтвердили данную информацию. Однако, в самих тюменских школах об этом ничего не знают. Так, директора школ №5 и №7, а также гимназии №12 не получали никаких сообщений о предстоящем концерте Элджея, а кто-то из них даже не знает такого исполнителя и чем он опасен для школьников. На данное заявление в департаменте образования Тюмени ответили, что обращение было направлено в учебные учреждения еще на прошлой неделе.

Это далеко не первый случай, когда концерты популярного исполнителя встречают в штыки. Так, в феврале текущего года министерство образования Свердловской области обратилось в письме к родителям уральских подростков, сообщая о предстоящем концерте рэпера и пагубном влиянии его творчества на подрастающее поколение. Также в январе этого года апрельский концерт был отменен в Челябинске.