Директора тюменских школ не запретят ученикам идти на концерт Элджея

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область
Артист, Элджей, Алексей Узенюк (2018) | Фото: vk.com/eldzhey

Директора тюменских школ не запретят ученикам идти на концерт Элджея

Школьники Тюмени вряд ли попадут на предстоящий в городе концерт известного репера Элджея. Как оказалось, скандальное творчество артиста, пропагандирующее алкоголь и наркотические вещества, заметили не только подростки, но и Государственный Антинаркотический комитет. В связи с чем направил в департамент образования Тюмени требование разослать директорам всех городских школ соответствующую информацию.

"Департамент образования администрации Тюмени информирует вас о том, что в Тюмени запланирован концерт исполнителя, выступающего под псевдонимом Элджей. Несмотря на возрастную классификацию 16+, в творчестве Элджея встречаются произведения, нарушающие наркологическую и информационную безопасность несовершеннолетних, причиняющие вред их нравственному и духовному развитию, а также содержащие признаки пропаганды и незаконной рекламы наркотиков. С целью защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию, рекомендую принять к сведению", - написано в обращении.

В департаменте образования Тюмени Накануне.RU подтвердили данную информацию. Однако, в самих тюменских школах об этом ничего не знают. Так, директора школ №5 и №7, а также гимназии №12 не получали никаких сообщений о предстоящем концерте Элджея, а кто-то из них даже не знает такого исполнителя и чем он опасен для школьников. На данное заявление в департаменте образования Тюмени ответили, что обращение было направлено в учебные учреждения еще на прошлой неделе.

Это далеко не первый случай, когда концерты популярного исполнителя встречают в штыки. Так, в феврале текущего года министерство образования Свердловской области обратилось в письме к родителям уральских подростков, сообщая о предстоящем концерте рэпера и пагубном влиянии его творчества на подрастающее поколение. Также в январе этого года апрельский концерт был отменен в Челябинске.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Директора тюменских школ не запретят ученикам идти на концерт Элджея

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Концерт Элджея, обращение, Департамент образования Тюмени



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети