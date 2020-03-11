Пермяки высадят более 300 тысяч деревьев в память о погибших солдатах Великой Отечественной войны

Пермский край присоединился к всероссийской акции "Сады Памяти". В мае этого года его жители посадят на своей территории 329 тыс. деревьев в память о погибших и без вести пропавших солдатах Великой Отечественной войны.

Инициаторами идеи озеленения российских городов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне выступили "Волонтёры Победы" и Фонд памяти полководцев Победы. Инициативу высадить 27 млн деревьев в память о 27 млн погибших поддержали федеральное агентство лесного хозяйства и министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации. Напомним, что уже 18 марта жители Крыма и Севастополя начнут проведение всероссийской акции. 16 мая за ними последует и Свердловская область.

"Сад памяти" - это не просто акция, это наша с вами общая благодарность всем тем, кто воевал за нас, за наш мир сейчас. В этом году мы создаем новую традицию, которая призвана сохранить подвиг предков", - обратился к жителям министр природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрий Килейко.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора и правительства Пермского края, акция стартует 18 мая в Чусовском районе. Участники акции совместно с минприроды Пермского края - организаторами мероприятия, высадят на землях лесного фонда девять тыс. сеянцев. В общем итоге, пермяки почтят память около 214 тыс. своих земляков, озеленив парки, скверы, земли лесного фонда, а также территории школ и детских садов.

Участником акции может стать любой желающий вне зависимости от возраста и статуса. Единственное обязательное требование - это наличие прививки от энцефалита. Также каждый пермяк может получить электронный сертификат с данными об участии в акции. Для этого необходимо зарегистрироваться на официальном сайте "Сады памяти" и рассказать, кому вы посвящаете свое дерево.