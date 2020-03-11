21 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
коллаж, сбербанк, распродажа (2020) | Фото: Накануне.RU

Отдают с поправками на кризис: Госдума одобрила во втором чтении продажу Сбербанка

Госдума во втором чтении одобрила законопроект о продаже Сбербанка и связанный с ним документ, предусматривающий перечисления средств от продажи акций в федеральный бюджет, передает корреспондент Накануне.RU.

Накануне комитет по бюджету и налогам рассмотрел поправки в законопроект, часть из которых была внесена в связи с негативными событиями на российском и мировом финансовых и нефтяных рынках, оказал свое влияние и коронавирус.

Одна из поправок предлагает заменить оферту миноритариям (предложение о выкупе акций, которые принадлежат пока ЦБ) акционерным соглашением. Другая предполагает, что выкупаться акции будут по цене котировок за последний месяц до сделки, а не за полгода, как планировалось раньше. Об этом заявил глава профильного думского комитета Андрей Макаров.

Также предлагается оставить у Центробанка только 300 млрд руб. прибыли от сделки (ранее эта сумма составляла 700 млрд руб.), отметил заместитель министра финансов РФ Владимир Колычев.

"Внесено пять поправок", - рассказал председатель комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Николай Николаев.

Согласно законопроекту, государство в лице правительства покупает 50% плюс одна голосующая акция Сбербанка на рыночных условиях. Сделка финансируется из средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В качестве причины продажи указывается конфликт интересов – ЦБ является одновременно регулятором и собственником банка.

Что касается передачи вырученных за акции средств в бюджет, то эти деньги будут перечисляться в казну частями (кстати, ЦБ уже попросил отсрочку по первому траншу – предлагают перенести его с 1 июня на декабрь 2020 года).

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Отдают с поправками на кризис: Госдума одобрила во втором чтении продажу Сбербанка

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Теги: продажа сбербанка, акционеры, центральный банк россии, второе чтение



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