21 Сентября 2020
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Общество Свердловская область
женщина грудь силикон (2006) | Фото: www.vremea.net

Свердловская полиция призвала студенток не выкладывать свои интимные фото в интернет

Свердловское ГУ МВД рассказало студентам журфака УрФУ о видах мошенничеств.

Как сообщил Накануне.RU пресс-секретарь регионального полицейского Главка Валерий Горелых, он и заместитель начальника отдела управления уголовного розыска областного ГУ подполковник Илья Батанов пришли к будущим журналистам, чтобы подробно проинформировать о состоянии преступности на территории Среднего Урала и мерах ОВД по поддержанию правопорядка. Основной акцент в своих выступлениях они сделали на профилактику мошеннических действий.

Батанов привел статистику по мошенничествам в сфере информационных технологий. По его словам, только за последние два месяца в Свердловской области зарегистрировано 1084 преступления, что на 300 больше, чем за аналогичный период 2019 года. Раскрыто 229, что на 119 больше прошлогоднего показателя.

"Ни в коем случае нельзя передавать кому-либо данные своей банковской карты - ее номер и CVV код, а также код, приходящий в SMS. Неважно, кем представляется звонящий: сотрудником банка, прокуратуры, социальным работником и так далее, правильно будет узнать его имя и должность, повесить трубку и перезвонить в организацию, от лица которой он якобы выступает", - рекомендовал специалист сыскного дела.

Илья Батанов и Валерий Горелых(2020)|Фото: В.Н. Горелых

"Тот, кто считает себя очень просвещенным человеком, и уверен, что он никогда не станет жертвой жуликов, глубоко ошибается. Современные аферисты - это не цыганки 19 века, они зачастую пользуются приемами профессиональных психологов и способны "развести" даже весьма самоуверенных людей, вне зависимости от их возраста. Печальный, но, увы, факт, так что нельзя зарекаться.

Примеров тому масса, несмотря на то, что СМИ сотни раз уже информировали население о различных способах отъема денег у законопослушных граждан. Не нужно стесняться как можно чаще общаться на этот счет со своими родными, близкими, друзьями, предупреждая о возможных последствиях общения с псевдоспециалистами в различных сферах. Недопустимо, чтобы потом не кусать собственные локти, перечислять или передавать свои деньги в спешном порядке за какие-либо услуги", - отметил полковник Горелых.

Во время встречи с полицейскими студенты активно интересовались деталями работы уголовного розыска, пресс-службы, задавали вопросы и делились криминальными историями из собственной жизни. Кроме того, Валерий Горелых призвал девушек ни в коем случае не размещать в интернете свои интимные фотографии, так как даже в закрытых аккаунтах злоумышленники могут их обнаружить и воспользоваться в корыстных целях.

Он напомнил круглосуточный телефон доверия ГУ МВД области - 8 (343) 358-71-61. По этому номеру можно сообщить сведения, которые помогут предотвратить ЧП или раскрыть уже совершенное преступление.

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Свердловская полиция призвала студенток не выкладывать свои интимные фото в интернет

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Теги: полиция, студентки, фото



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