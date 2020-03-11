21 Сентября 2020
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Общество Пермский край
карантин, школа (2016) | Фото: zdolbuniv.com

Директор Пермского оперного театра ушёл на карантин по коронавирусу

Вернувшийся из Франции глава Пермского театра оперы и балета Андрей Борисов пробудет на 14-дневном "коронавирусном" карантине, сообщает "Ъ-Прикамье".

Поездку во Францию организовало Министерство культуры РФ. Борисов сдал анализы. В ожидании результатов он проведёт дома 14 дней.

Напомним, ранее в Свердловской области заработала "горячая линия" по коронавирусу, а банк Англии на фоне распространения заболевания снизил базовую ставку на полпроцента, чтобы поддержать экономику в кризис.

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Директор Пермского оперного театра ушёл на карантин по коронавирусу

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Теги: Андрей Борисов, пермский театр оперы и балета, коронавирус, карантин



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Развитие сюжета:

Ранее 12.03.2020 15:56 Мск У главы пермского оперного театра не нашли признаков коронавируса

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