21 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Пресс-служба Госдумы (2019) | Фото: Пресс-служба Госдумы

"В случае необходимости подставим плечо": Госдума приняла поправки в бюджет во втором чтении

Госдума во втором чтении приняла поправки в федеральный бюджет на 2020 год и на плановый период 2021-2022 гг., передает корреспондент Накануне.RU. Глава комитета ГД по бюджету и налогам Андрей Макаров, представляя поправки, заявил: "Все предложения президента законом обеспечиваются. Это главный ответ России на те вызовы, которые сегодня ставит мировая экономика".

Макаров заметил, что ко второму чтению в законопроект было подано всего шесть поправок, но все они комитет предложил отклонить, поскольку в этих предложениях идет речь об увеличении финансирования "без каких-либо оснований по расходам".

"Эти 350 млрд руб., которые закладываются на 2020 год, из них порядка 40 млрд руб. перекладывается на софинансирование регионов. Мы должны понимать, что субъекты будут испытывать колоссальные затруднения при поиске этих средств", - заметил автор отклоненных поправок Сергей Катасонов (ЛДПР). Он обратил внимание на то, что у регионов и так имеется большой дефицит, и рассчитывать на внезапный рост доходов субъектов в 2020 году не приходится. Также парламентарий заметил, что регионы направляют значительную часть доходов в виде налогов в Москву, и это соотношение должно быть пересмотрено. Макаров раскритиковал идею, потому что поправки предлагают взять деньги из закрытых статей бюджета.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что в ходе исполнения бюджета для тех субъектов, которые будут испытывать трудности, будет оказываться "точечная, адресная помощь". "В случае необходимости подставим плечо", - сказал министр.

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"В случае необходимости подставим плечо": Госдума приняла поправки в бюджет во втором чтении

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Теги: госдума, поправки в бюджет, меры соцподдержки



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