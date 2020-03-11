21 Сентября 2020
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Общество Курганская область
Максим Фадеев (2018) | Фото:ТНТ4

Осужденная член "Единой России" пригласила в Курган известного российского продюсера Максима Фадеева

В Кургане член партии "Единая Россия", директор школы №40 Зинаида Волосникова пригласила на юбилей своего учебного заведения известного российского продюсера Максима Фадеева - он ранее жил в Кургане и учился именно в сороковой школе.

Как написал Фадеев в своем Instagram, на юбилей школы он приедет. Мероприятие пройдет 3 октября этого года.

Напомним, Зинаида Волосникова была признана виновной судом в незаконной агитации. Конфликт начался еще в августе 2019 года - перед выборами депутатов Курганской городской думы. Директор просила педагогов, чтобы те на родительских собраниях агитировали мам и пап голосовать за кандидата из "Единой России" Ивана Портнова. Причем сама директор являлась членом окружного избиркома.

Когда весь скандал всплыл на общественный уровень, начались проверки, потом состоялся суд, который признал Волосникову виновной в незаконной агитации.

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Осужденная член "Единой России" пригласила в Курган известного российского продюсера Максима Фадеева

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Теги: Зинаида Волосникова, Курган, Единая Россия, школа, юбилей, незаконная агитация, Максим Фадеев



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