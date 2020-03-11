В США по подозрению в торговле персональными данными задержан россиянин

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия В России
наручники арест задержание (2018) | Фото:В.Н. Горелых

В США по подозрению в торговле персональными данными задержан россиянин

Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США по подозрению в торговле персональными данными. Разработку вело ФБР, задержание прошло в нью-йоркском Международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

По версии ФБР, Фирсов создал и администрировал платформу Deer.io, на которой, предположительно, осуществлялась незаконная продажа персональных данных и аккаунтов пользователей различных ресурсов.

Начиная с 2013 года, сайт Deer.io за 12 долларов в месяц позволяет пользователям рекламировать свои услуги, в том числе связанные с киберпреступной деятельностью. ФБРовцам пришлось проверить порядка 250 интернет-магазинов, рекламирующих свои услуги на сайте Фирсова, и они обнаружили среди них продающие доступ к взломанным учетным записям, номерам социального страхования, датам рождения и адресам пользователей. Правоохранительные органы совершили несколько проверочных закупок, получив при этом подлинные данные.

По данным издания ZDNet, на которое ссылается РАПСИ, в ФБР имеются доказательства того, что россиянин на протяжении всего периода функционирования сайта был полностью осведомлен о незаконной деятельности, совершаемой при посредничестве Deer.io. Более того, он самостоятельно рекламировал онлайн-платформу на сторонних ресурсах, связанных с киберпреступной деятельностью.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В США по подозрению в торговле персональными данными задержан россиянин

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: торговля персональными данными, фбр, задержание, россиянин, кирилл вирсов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети