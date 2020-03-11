В США по подозрению в торговле персональными данными задержан россиянин

Россиянин Кирилл Фирсов задержан в США по подозрению в торговле персональными данными. Разработку вело ФБР, задержание прошло в нью-йоркском Международном аэропорту имени Джона Кеннеди.

По версии ФБР, Фирсов создал и администрировал платформу Deer.io, на которой, предположительно, осуществлялась незаконная продажа персональных данных и аккаунтов пользователей различных ресурсов.

Начиная с 2013 года, сайт Deer.io за 12 долларов в месяц позволяет пользователям рекламировать свои услуги, в том числе связанные с киберпреступной деятельностью. ФБРовцам пришлось проверить порядка 250 интернет-магазинов, рекламирующих свои услуги на сайте Фирсова, и они обнаружили среди них продающие доступ к взломанным учетным записям, номерам социального страхования, датам рождения и адресам пользователей. Правоохранительные органы совершили несколько проверочных закупок, получив при этом подлинные данные.

По данным издания ZDNet, на которое ссылается РАПСИ, в ФБР имеются доказательства того, что россиянин на протяжении всего периода функционирования сайта был полностью осведомлен о незаконной деятельности, совершаемой при посредничестве Deer.io. Более того, он самостоятельно рекламировал онлайн-платформу на сторонних ресурсах, связанных с киберпреступной деятельностью.