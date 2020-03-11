21 Сентября 2020
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прокуратура, погоны, гособвинение, надзор (2019) | Фото: Накануне.RU

В прокуратуру Екатеринбурга пока не поступало обращения о запрете концерта "Порнофильмов"

Екатеринбургские общественники обратились в прокуратуру с требованием запретить в городе проведение концерта панк-группы "Порнофильмы".

Как передает корреспондент Накануне.RU, заявление на имя прокурора Екатеринбурга Светланы Кузнецовой 10 марта подал глава Уральского родительского комитета Евгений Жабреев. Он указал, что в текстах группы содержатся "нецензурная брань, информация, побуждающая детей к совершению действий, представляющих угрозу жизни и здоровью, призывы к употреблению наркотиков, отрицание семейных ценностей, неуважение к родителям".

Общественник просит прокуратуру принять меры реагирования с целью не допустить проведение концерта. Жабреев отметил, что ранее после вмешательства надзорного ведомства концерт "Порнофильмов" был отменен в Челябинске.

Анонс концерта "Порнофильмы"(2020)|Фото: vk.com/pf20ekb

В Екатеринбурге выступление коллектива запланировано на завтра, 12 марта, в концерт-холле "Свобода".

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обращение Жабреева в ведомство пока не поступило.

"На регистрацию обращения по закону дается три дня. Пока в нашей базе оно не значится", - уточнили в прокуратуре.

На официальном сайте "Свободы" указано, что концерт состоится в заявленную дату.

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В прокуратуру Екатеринбурга пока не поступало обращения о запрете концерта "Порнофильмов"

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Теги: Порнофильмы, группа, концерт, прокуратура, Екатеринбург



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