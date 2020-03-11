В Шадринске суд намерен лишить прав экс-главу района, который стал виновником пьяной аварии

11 марта в мировом суде Шадринска через несколько минут начнется судебное заседание по административному делу экс-главы Шадринского района Владимира Осокина, который стал виновником пьяного ДТП.

Как следует из данных на сайте суда, дело будет рассматриваться на судебном участке №53 судьей Мариной Шибаевой.

Заседание начнется в 13.00.

Напомним, Осокин попал в ДТП в феврале этого года, он находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медосвидетельствования. Почти сразу после аварии он написал заявление об уходе с должности главы района, хотя до последнего отрицал этот факт в общении с журналистами.

Сейчас Осокину грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на 1,5 года.