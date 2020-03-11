В Шадринске суд намерен лишить прав экс-главу района, который стал виновником пьяной аварии

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Курганская область
Владимир Осокин (2020) | Фото: yandex.ru

В Шадринске суд намерен лишить прав экс-главу района, который стал виновником пьяной аварии

11 марта в мировом суде Шадринска через несколько минут начнется судебное заседание по административному делу экс-главы Шадринского района Владимира Осокина, который стал виновником пьяного ДТП.

Как следует из данных на сайте суда, дело будет рассматриваться на судебном участке №53 судьей Мариной Шибаевой.

Заседание начнется в 13.00.

Напомним, Осокин попал в ДТП в феврале этого года, он находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медосвидетельствования. Почти сразу после аварии он написал заявление об уходе с должности главы района, хотя до последнего отрицал этот факт в общении с журналистами.

Сейчас Осокину грозит штраф в размере 30 тыс. руб. и лишение водительских прав на 1,5 года.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В Шадринске суд намерен лишить прав экс-главу района, который стал виновником пьяной аварии

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Шадринский район, Владимир Осокин, авария, увольнение, суд, лишение прав, Марина Шибаева



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 11.03.2020 14:37 Мск Бывший глава Шадринского района предстал перед судом - его лишили водительских прав и назначили штраф

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 10.03.2020 09:21 Мск В Шадринском районе назначили нового руководителя - прежний стал виновником пьяного ДТП
Ранее 21.02.2020 16:35 Мск Глава Шадринского района, который в пьяном виде попал в ДТП, написал заявление об отставке
Ранее 21.02.2020 08:01 Мск Главу Шадринского района подозревают в вождении авто в пьяном виде

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети