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Политика В России Москва
(2003) | Фото: Накануне.ru

Спектакли, плач Ярославны и меньшевики: Госдума в третьем чтении одобрила поправки в Конституцию

Госдума в третьем, окончательном чтении одобрила поправки в Конституцию. Голосование по документу 11 марта было формальным, зато парламентарии получили возможность высказаться по итогам принятия документа, передает корреспондент Накануне.RU. Все партии, кроме КПРФ, поддержали законопроект (коммунисты воздержались).

Председатель комитета ГД по госстроительству и закондательству Павел Крашенинников заметил, что в январе нижняя палата парламента одобрила законопроект единогласно. "Мы очень много говорили о повышении суверенитета, о системе сдержек и противовесов, о традиционных ценностях. Я бы хотел также сказать, что у нас есть возможность провести систематизацию нашего законодательства после вступления поправок в силу. Мы можем подойти с новой стороны к отраслевым законодательным актам, готовить их с точки зрения новых норм, выстраивания правил игры на новом уровне. Вы не поверите, но порядка 50 законов и актов будет готовиться после приятия поправок в Конституцию", - рассказал Крашенинников.

"Я полагал, что господин Хинштейн выйдет на экраны и подробно расскажет, что вчера реально было в Госдуме, - заявил Геннадий Зюганов. - Он не сказал, что КПРФ голосовала против "обнуления", но сказал, что мы боимся выборов. Мы не боимся выборов! Вчера речь шла не о выборах, а о российском майдане. Требую расследовать это беспардонное поведение. На фоне мирового кризиса, спада цен на нефть, люди выйдут и скажут: чем вы там занимались, почему ничего не решили? Это означает всех на улицу выгнать и превратить все в кровавую кашу. Президент лучше это все понимает. Наша с ним ночная беседа длилась три часа и дала свои результаты".

Зюганов поблагодарил Неверова, Жириновского и Миронова за то, что они тоже уговаривали президента остановиться на реализации социальных программ, а не предвыборном политиканстве. Глава КПРФ также раскритиковал телеканал "Россия 24" за "грязную кашу", поскольку редакция выкинула из вчерашних репортажей многие позиции политиков.

Жириновский тоже прокомментировал вчерашние события и поправки от ЛДПР, отклоненные при рассмотрении законопроекта: "Мы поддержим все поправки, которые мы обсуждали. Конечно, мы недовольны тем, что осталось английское наименование должности главы государства. Не нравится верховный правитель – ну, повелитель, как хотите называйте, только по-русски. Утром мы вчера слышим – "досрочные выборы", после обеда – их нету! Это подрывает авторитет правящей партии. Не надо превращать Госдуму в спектакль с оптимизмом и плачем Ярославны". Лидер ЛДПР заметил, что накануне "большинство пошло на поводу у меньшинства", намекая на нежелание КПРФ проводить досрочные выборы. "Теперь вы, Геннадий Андреевич, должны называться меньшевиками!" – заявил Зюганову Жириновский.

"Мы свой график спланировали так, чтобы перед всероссийским голосованием депутаты неделю были в регионах и поправки обсуждали с гражданами, убеждали бы их, отстаивали свою точку зрения", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Мы в склоки, в дрязги скатываемся, о какой политической культуре можно говорить?" – добавил председатель палаты. Он предложил подумать о том, что было бы, если бы накануне не приняли поправку Терешковой. "Это привело бы к тяжелейшим последствиям. Когда мы говорим о внесенных изменениях – они не только оправданы с точки зрения сегодняшнего дня, но они закладывают стратегию развития страны, перспективу. Эти изменения на ближайшие 50 лет. То, что было принято в 93-м году, это нормы декларативные, только сейчас получившие наполнение. Любой политик должен всегда быть готов к выборам. Выборы начинаются на второй день после того, как депутат избрался", - высказался спикер.

Лидер фракции "Единая Россия" Сергей Неверов не стал соглашаться с Жириновским: "У нас тут не спектакль!". "Мы видим, что происходит в мире и как много решается конкретным президентом. Когда перед страной стоит столько важных задач – эти поправки очень важные", – заявил Неверов, добавив, что окончательное решение будет за гражданами страны.

"Нам все-таки в спокойном режиме надо разработать самим конституционный закон о Конституционном собрании. Вот коллеги из КПРФ внесли такой законопроект (о Конституционном собрании – прим. ред.) – давайте его посмотрим! Ведь может наступить момент, когда надо будет пересмотреть и первую и вторую главы Конституции. Также нужен закон о федеральном собрании. Мы работаем почти 30 лет, и у нас нет базового закона о двухпалатном парламенте", – высказался глава "Справедливой России" Сергей Миронов.

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Спектакли, плач Ярославны и меньшевики: Госдума в третьем чтении одобрила поправки в Конституцию

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Теги: поправки в конституцию, третье чтение, госдума



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