21 Сентября 2020
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Происшествия Пермский край
Глава УФССП по Пермскому краю Игорь Кожевников (2019) | Фото: r59.fssprus.ru

Бывший главный судебный пристав Пркиамья останется под стражей до середины мая

Продлён срок содержания под стражей бывшего главного судебного пристава Прикамья Игоря Кожевникова, сообщили Накануне.RU в Ленинском райсуде Перми.

Напомним, Кожевников арестован по делу о взяточничестве. Его и его подчиненную – старшего судебного пристава обвиняют в получении двух взяток в составе группы по предварительному сговору. В случае с Кожевниковым речь идет о двух эпизодах, с его подчиненной – об одном. По версии следствия, в ноябре и декабре 2017 г. фигуранты получили взятку в 550 и 600 тыс. руб. за незаконные действия в пользу человека, давшего деньги. Пристав ранее уже арестована по другому уголовному делу, сейчас они объединены.

Вскоре количество возбужденных против Кожевникова и его экс-подчиненной уголовных дел резко выросло до 14-ти. Их расследует третий отдел по расследованию особо важных дел СУ СКР по Пермскому краю. Они возбуждены по статье "Получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере". Все объединены в одно производство. В частности, семь уголовных дел возбуждены в сентябре прошлого года. Они якобы касаются получения денег за возбуждение исполнительных производств по подложным судебным актам. Поступившие в ФССП деньги затем выводили на счета "истцов" и обналичивали. Еще пять дел якобы также касаются незаконных исполнительных производств. Сейчас количество дел еще выросло, речь идет о других составах.

Срок ареста продлён до 13 мая.

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Бывший главный судебный пристав Пркиамья останется под стражей до середины мая

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Теги: Игорь Кожевников, УФСП по Пермскому краю, уголовное дело



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