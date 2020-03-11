Левые активисты выступили на пикетах против обнуления президентских сроков

По стране прошла серия пикетов против обнуления президентских сроков и предлагаемых властью поправок в Конституцию.

Читайте также: Обнуляй и властвуй

В Москве возле здания Госдумы активисты "Левого фронта" провели протестные пикеты. Участники акции потребовали проведения полноценного референдума вместо "шулерского" голосования, а также внесения поправок, подготовленных оппозицией. Активисты отмечают, что депутаты-"единороссы" делали вид, что не замечают пикетчиков, а депутаты от КПРФ выражали солидарность с заявленными требованиями.

Координатор "Левого фронта" Сергей Удальцов перед началом пикетов заявил, что если базовые социальные поправки в Конституцию от оппозиции не будут приняты, а референдум не будет назначен, то лево-патриотические силы категорически не поддержат голосование 22 апреля. Поправки от лево-патриотических сил включают в себя госсобственность на недра и природные ресурсы; возраст выхода на пенсию - 55/60; плату за услуги ЖКХ не более 10% от дохода семьи; прогрессивное налогообложение доходов; привязку зарплат чиновников к прожиточному минимуму; выборность судей.



Пикеты около Кремля проводили, в частности, активисты ОКП.

Акцию поддержали и в других городах – например в Волгограде, где люди с плакатами вышли к зданию областной думы.