Так можно было. Банк Англии снизил базовую ставку на полпроцента, чтобы поддержать экономику в кризис

Из-за кризиса, вызванного распространением коронавируса в мире, банк Англии принял решение о снижении базовой ставки на половину процента - с 0,75 до 0,25%.

Это сделано для поддержки просевшей экономики, чтобы поддержать бизнес и домохозяйства в условиях экономического шока, который может оказаться резким и обширным, но не должен продолжаться долго, говорится в пресс-релизе, который цитирует Интерфакс.

Регулятор анонсировал пакет мер по поддержке бизнеса и граждан, в частности, пообещал выделить банкам дополнительно 190 млрд фунтов на предоставление кредитов, подтвердил объем выкупа правительственных облигаций с рынка в 435 миллиардов фунтов.

На фоне распространения коронавируса резко подешевели рисковые активы и сырье, доходность по правительственным облигациям достигла исторических минимумов. Индикаторы неопределенности на финансовом рынке достигли крайних уровней.

Хотя масштаб последствий эпидемии для экономики совершенно неясен, есть вероятность, что деловая активность в королевстве в ближайшие месяцы снизится, возможны временные, но болезненные разрывы в цепочках поставок товаров. Это может ограничить движение потоков наличности, так что у домохозяйств возникнет необходимость в краткосрочных кредитах а у компаний может образоваться нехватка оборотных средств. Наиболее остро эти проблемы скажутся на мелком бизнесе, отмечает регулятор.