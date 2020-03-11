21 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Нефть (2020) | Фото: Накануне.RU

Саудовская Аравия увеличит добычу на миллион баррелей в сутки

Саудовская Аравия увеличит добычу на миллион баррелей в сутки. Об этом сообщила пресс-служба государственной нефтекомпании Saudi Aramco. По данным пресс-службы, объем добычи по распоряжению министерства энергетики будет увеличен с 12 до 13 млн б/с.

Накануне, 10 марта, сообщалось, что Saudi Aramco увеличит поставки нефти в апреле до 12,3 млн б/с. Это на 300 тыс. б/с превышает максимальные мощности компании. Aramco договорилась с покупателями о предоставлении этих объемов с 1 апреля, сообщало агентство Bloomberg.

В пятницу, 6 марта, участники заседания ОПЕК+ не смогли договориться о новой сделке по сокращению добычи нефти. Россия отказалась присоединиться к новому соглашению о снижении добычи, в свою очередь, Саудовская Аравия заявила о намерении увеличить собственную добычу и предложила покупателям существенные скидки на апрель, передает Интерфакс.

"Ценовая война", как ее окрестили западные СМИ, привела к обвалу нефтяных котировок.

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Саудовская Аравия увеличит добычу на миллион баррелей в сутки

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Теги: опек+, ценовая война, саудовская аравия, добыча



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