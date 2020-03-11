Россия примет участие в техкомитете ОПЕК+ в марте

Представители России примут участие в техкомитете ОПЕК+ в марте.Об этом заявил министр энергетики России Александр Новак.

Ранее, напомним, Россия вышла из сделки ОПЕК+, что привело к обрушению курсов доллара и евро к рублю, вызванному обвалом мировых цен на нефть. Как сообщалось, 6 марта в Вене провалились переговоры в формате ОПЕК+. Страны-члены картеля, в первую очередь – Саудовская Аравия, пытались договориться с не входящими в организацию государствами о сокращении добычи нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на всех во втором квартале этого года (а лучше – до конца 2020 года). Условия сделки предполагали, что треть этого объема перестанет добывать Россия. Власти РФ объяснили отказ от сделки тем, что она не затрагивает американских производителей сланцевой нефти, которые на этом фоне получают преимущество. Эту точку зрения отстаивала государственная "Роснефть".