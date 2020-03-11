21 Сентября 2020
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подкидыш, младенец, ребенок (2016) | Фото: deti.mail.ru

Сотрудники "скорой помощи" Сургута приняли роды "онлайн"

Впервые за всю историю службы медицинской скорой помощи Сургута, роды жительницы города проходили дистанционно. Непосредственными участниками стали диспетчер приема вызовов Светлана Катаева и сам муж роженицы.

Событие случилось 9 марта в 4 утра. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО, звонок с вызовом поступил в отдел Сургутского медицинского округа. Спустя минуту, на пульт диспетчера "скорой помощи" поступил повторный звонок с просьбой поторопиться. Муж роженицы паниковал и кричал, что "жена уже совсем рожает".

Поскольку вызов был совершен, когда женщина уже не могла ждать ни минуты, главный врач отдела принял решение координировать действия мужчины для принятия экстренных родов по телефону. Светлане Катаевой были даны все необходимые инструкции, благодаря которым удалось остановить панику будущего отца, правильно выполнить акушерское пособие и провести роды дистанционно.

Когда бригада "скорой помощи" прибыла на место, на руках у перепуганных родителей уже был их новорожденный сын. Медицинские сотрудники оценили состояние ребенка и матери, осуществили первичную обработку младенца и перевезли обоих в Сургутский клинический перинатальный центр. На сегодняшний день оба чувствуют себя хорошо.

Нередко бывает, что бригада "скорой помощи" не успевает к роженицам по разным причинам и роды приходится проводить на дому. Средний показатель таких случаев 10-20 в год. Однако роды по телефону действительно стали новым опытом для медицинских работников Сургута. В депздраве также отметили высокий профессионализм диспетчера Светланы Катаевой, которая сумела справиться с стрессом будущего отца, благодаря чему роды закончились благополучно.

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Сотрудники "скорой помощи" Сургута приняли роды "онлайн"

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Теги: Роды "онлайн", скорая помощь



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