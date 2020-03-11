В Свердловской области открыта "горячая линия" по новому коронавирусу

В Свердловской области открыта "горячая линия" по коронавирусу. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства по телефону отвечают на вопросы о новой коронавирусной инфекции. Любой свердловчанин может позвонить по телефону единого консультационного центра Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43 и задать интересующие вопросы по ситуации в мире, симптомам и профилактике заболевания, ограничительным мерам и многом другом.

Как добавили в управлении, звонок бесплатный.

Ранее сообщалось, что в общественных местах Свердловской области, в особенности в торговых центрах, будут установлены дополнительные дезинфекторы для профилактики китайского коронавируса.