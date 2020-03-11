21 Сентября 2020
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Общество В России
Лаборатория управления Роспотребнадзора по Свердловской области (2010) | Фото: Накануне.RU

Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные по клещевому энцефалиту регионы

Роспотребнадзор назвал регионы России, в которых в текущий момент складывается самая неблагоприятная обстановка по клещевому энцефалиту.

"Наиболее неблагополучными регионами по заболеваемости являются Северо-Западный, Уральский, Сибирский и Дальневосточный регионы, а из прилегающих к Московской области - Тверская и Ярославская области. Территория Москвы и Московской области (кроме Дмитровского и Талдомского районов) является благополучной по КВЭ",  - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Удивительно, но Роспотребнадзор приводит памятку, составленную на основе рекомендаций его специалистов, где в качестве одного из советов по удалению клеща предлагается капнуть на него маслом, мол, "масло закупорит отверстие, через которое дышит насекомое". Но вот эксперты Федерального медико-биологического агентства Минздрава считают, что это опасный миф, который прогрессивные врачи стараются изжить. Дело в том, что клещ при правильном удалении легко выйдет без всякого масла, последнее может только навредить, поскольку усилит выделение клещом веществ в организм человека, также масло может вызвать заражение и ожог раны (и насекомым клещ тоже не является, он относится к членистоногим).

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Роспотребнадзор назвал самые неблагополучные по клещевому энцефалиту регионы

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Теги: клещи, клещевой энцефалит, роспотребнадзор



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