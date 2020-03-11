Глава Прикамья призвал поддержать столицу края в гонке за звание "Город трудовой доблести"

И.о.главы Пермского края Дмитрий Махонин призвал жителей региона отдать голоса за Пермь – подана заявка на присвоение столице края звания "Город трудовой доблести", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Не сомневался, что инициатива присвоения Перми звания "Город трудовой доблести" найдет отклик среди жителей края. Уже больше 20 тыс. голосов на сайте запермь.рф, а сегодня подписи начнут собирать и на улицах. Заходите на сайт, голосуйте всей семьей. Давайте поддержим вклад нашего края в Великую Победу", - написал Махонин в своём Instagram.

Напомним, ранее на заседании оргкомитета, посвящённого подготовке к празднованию Дня Победы, Дмитрий Махонин поддержал предложение принять участие в федеральной инициативе.

"Наш регион внёс огромный вклад в Победу. Из Перми на фронт отправлялись авиадвигатели, порох, пушки. Для фронта работали шахтеры Кизеловского угольного бассейна, металлурги Чусового, Лысьвы и Нытвы, нефтяники Краснокамска, химики Верхнекамья. У нас была крупная госпитальная база, даже небольшие города и села принимали эвакуированных из Ленинграда. В этом году федерация выберет четыре города. Пермский край собирается заявить не только Пермь, но также Лысьву и Кизел. Мы будем бороться, мы это заслужили", - цитирует Махонина его пресс-служба.