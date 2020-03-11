В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержали депутата

В Челябинске по подозрению в мошенничестве задержана депутат Калининского райсовета и экоактивист Алеся Субботина.

В Калининском районном суде Накануне.RU подтвердили, что к ним поступило ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Субботиной. Рассмотрение начнется в 12 часов.

Субботину подозревают в мошенничестве с жильем. В 2011 – 2015 гг. она занималась оказанием риэлтерских услуг.

Как ранее сообщало Накануне.RU, Алеся Субботина была избрана депутатом Калининского райсовета в сентябре прошлого года. Она баллотировалась как самовыдвиженец и победила кандидата-единоросса Николая Янова.