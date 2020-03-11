21 Сентября 2020
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природа зима (2008) | Фото: Накануне.ru

На Сахалине прямо на трассе пассажирский автобус застрял в сугробе из-за метели

На Сахалине пассажирский автобус застрял в сугробе прямо на трассе. В эти дни в регионе бушует непогода - из-за метели не работает паромная переправа, у людей пропало электричество, в школах отменили занятия.

Автобус с 45 пассажирами ехал в Долинском районе из Поронайска в Южно-Сахалинск. На трассе, которую заметало с невероятной скоростью, он попал в метель и оказался в сугробе. Дорожные службы, которые выдвинулись на место ЧП, не смогли откопать транспортное средство. Было принято решение эвакуировать всех пассажиров во временный пункт размещения в селе Взморье.

Как сообщили Накануне.RU в ГУ МЧС России по региону, автобус съехал с дороги, среди пассажиров есть двое детей.

"Люди получили еду и горячий чай. Ситуация с прохождением циклона в Сахалинской области находится под контролем властей региона. Последствия стихии в круглосуточном режиме продолжают устранять экстренные и аварийные службы", - отметили в ведомстве.

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На Сахалине прямо на трассе пассажирский автобус застрял в сугробе из-за метели

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Теги: Сахалин, трасса, автобус, Поронайск, пассажиры, метель, снег, сугроб



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