Три тюменских вуза вошли в рейтинг "100 лучших" по версии RAEX

Составлен рейтинг "100 лучших вузов" России в 2019 г. Туда попали сразу три высших учебных заведения из Тюмени, передаёт корреспондент Накануне.RU.

77 строку занял Тюменский индустриальный университет, 78 – Тюменский госуниверситет, 98 – Тюменский государственный медицинский университет. Для сравнения, в рейтинге за 2018 г. эти вузы заняли 56-е, 70-е и 85-е места соответственно. Список составлен агентством RAEX.

Напомним, теперь уже бывший ректор ТюмГУ Валерий Фальков вошёл в новый состав Правительства России - стал министром науки и высшего образования России.