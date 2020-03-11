21 Сентября 2020
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Образование Тюменская область
Тюменский индустриальный университет, эмблема (2017) | Фото: youtube.com

Три тюменских вуза вошли в рейтинг "100 лучших" по версии RAEX

Составлен рейтинг "100 лучших вузов" России в 2019 г. Туда попали сразу три высших учебных заведения из Тюмени, передаёт корреспондент Накануне.RU.

77 строку занял Тюменский индустриальный университет, 78 – Тюменский госуниверситет, 98 – Тюменский государственный медицинский университет. Для сравнения, в рейтинге за 2018 г. эти вузы заняли 56-е, 70-е и 85-е места соответственно. Список составлен агентством RAEX.

Напомним, теперь уже бывший ректор ТюмГУ Валерий Фальков вошёл в новый состав Правительства России - стал министром науки и высшего образования России.

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Три тюменских вуза вошли в рейтинг "100 лучших" по версии RAEX

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Теги: RAEX, рейтинг, ТИУ, ТюмГУ, ТюмГМУ



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