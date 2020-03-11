Цены на бензин не вырастут из-за обвала нефти – Минфин

Стоимость бензина в России значительно не снизится и не вырастет из-за сильной волатильности (а точнее – обвала) на рынке нефти, считает заместитель министра финансов страны Алексей Сазанов.

"Я не думаю, что будет снижение цен на бензин. Но расти они не должны, это точно", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее такую же точку зрения высказал министр энергетики России Александр Новак. Он объяснял стабильность цен на топливо тем, что в налоговой системе России работает специальный демпфирующий механизм, который позволяет нивелировать изменение цен на мировых рынках в стоимости топлива, передает ТАСС.