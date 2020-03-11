21 Сентября 2020
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Послание Владимира Путина Федеральному собранию (2020) | Фото: youtube.com

Эксперты заявили о возможности наступления в России финансового кризиса

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) рассчитало индекс финансового стресса для России. Оказалось, что отечественная финансовая система достигла уровня в 3,12 пункта, а критическим считается значение в 2,5 пункта. Индекс показывает близость системы к состоянию кризиса, пишет ТАСС.

Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, эксперты агентства называют вспышку коронавируса, оказывающую негативное воздействие на мировую экономику, и спрос на нефть.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль существенно ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.

При этом на сайте агентства поясняется, что уровень индекса "не означает переход системы в состояние кризиса, а лишь указывает на повышенную вероятность реализации такого сценария". По данным АКРА, в начале 2016 года индекс превышал критическую отметку в 2,5 пункта в течение непродолжительного периода времени, но финансового кризиса за этим не последовало.

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Эксперты заявили о возможности наступления в России финансового кризиса

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Теги: финансовый кризис, индекс, стресс, россия, экономика



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