ЮУрГУ разработает транспортную схему для Челябинской агломерации

Южно-Уральский госуниверситет стал победителем аукциона на разработку и актуализацию документов транспортного планирования на территории Челябинской агломерации. Соответствующая информация опубликована на сайте госзакупок, передает корреспондент Накануне.RU.

Аукцион с начальной ценой 45 млн руб. был объявлен в феврале. По итогам рассмотрения заявок, победителем признан ЮУрГУ, который готов выполнить работу за 39 млн руб.

Напомним, в январе полномочия по организации регулярных перевозок общественным транспортом в Челябинске, Копейске и Сосновском районе были переданы министерству дорожного хозяйства и транспорта региона. Запуск новой транспортной системы запланирован на 1 января 2021 года.