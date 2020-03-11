Бывший МЧС-ник, обвиняемый в гибели екатеринбургского архитектора, не стал обжаловать свой арест

Экс-сотрудник МЧС Егор Трошин, который является фигурантом дела о нападении на архитектора Александра Кротова в Екатеринбурге, не стал обжаловать свой арест.

Напомним, нападение на Кротова было совершено 10 января, его избили на улице Гагарина. С тех пор мужчина находился в больнице в тяжелом состоянии и скончался утром 27 февраля.

5 марта Кировский районный суд арестовал Егора Трошина, отправив его под стражу сроком на 1 месяц и 17 суток, то есть до 20 апреля.

Как сообщили Накануне.RU в райсуде, на подачу апелляции на данное решение давалось трое суток, однако жалоба от Трошина или его адвоката за это время не поступила. Таким образом, обвиняемый останется под арестом.

Напомним, в связи с гибелью Кротова ему предъявили новое обвинение по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего". Сейчас проводится расследование.