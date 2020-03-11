В Амурской области офицер авиаполка за взятки "принимал" зачеты у летчиков

В Амурской области офицер 79-го авиационного полка на базе "Украинка" осужден за получение взяток.

Мужчина брал по 500 рублей с летчиков за якобы сданные зачеты по тактике, пишет "Коммерсантъ".

Он пригласил к себе командиров эскадрилий и попросил довести информацию до пилотов - что можно без реальной проверки знаний сдать зачет. Всего им было получено денежное вознаграждение от 51 летчика.

Один из командиров обратился в ФСБ, там ему дали спецоборудование, он зафиксировал очередную передачу денег. Злоумышленника задержали с поличным при передаче очередной партии денег.

Мужчина не признал вину на суде. Он объяснил, что собирал деньги на нужды воинской части. Однако суд назначил ему наказание в виде штрафа в 180 тыс. руб.

После этого офицер был уволен из Вооруженных сил.