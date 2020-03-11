Замгубернатора Ямала, из подмосковного дома которой вынесли €200 тысяч, ушла на больничный

Замглавы Ямала Альбина Свинцова, чей подмосковный дом ранее ограбили, находится на больничном, однако не сообщается, связано ли это с кражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в окружном правительстве.

Напомним, неизвестные связали и избили мужа чиновницы, известного лётчика Юрия Свинцова, а также их рабочего. Самой женщины в этот момент дома не было. Добычей преступников стали €200 тыс. и ведомственные награды. Нападавших ищут.

Свинцова находится на больничном. Не уточняется, связано ли это с ограблением.