21 Сентября 2020
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Происшествия Ямало-Ненецкий АО Москва
свинцова альбина петровна заместитель губернатора ямало-ненецкого автономного округа начальник департамента финансов администрации округа (2004) | Фото: Накануне.ru

Замгубернатора Ямала, из подмосковного дома которой вынесли €200 тысяч, ушла на больничный

Замглавы Ямала Альбина Свинцова, чей подмосковный дом ранее ограбили, находится на больничном, однако не сообщается, связано ли это с кражей, сообщает РИА Новости со ссылкой на свой источник в окружном правительстве.

Напомним, неизвестные связали и избили мужа чиновницы, известного лётчика Юрия Свинцова, а также их рабочего. Самой женщины в этот момент дома не было. Добычей преступников стали €200 тыс. и ведомственные награды. Нападавших ищут.

Свинцова находится на больничном. Не уточняется, связано ли это с ограблением.

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Замгубернатора Ямала, из подмосковного дома которой вынесли €200 тысяч, ушла на больничный

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Теги: Альбина Свинцова, замгубернатора ЯНАО, ограбление



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Развитие сюжета:

Ранее 11.03.2020 12:10 Мск "Связали, заперли, один остался на шухере". Подробности кражи €200 тысяч из дома замглавы Ямала

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Ранее 11.03.2020 00:01 Мск Ограблен дом семьи замгубернатора ЯНАО

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