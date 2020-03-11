Прокуратура ХМАО раскрыла внутрикоррупционные махинации окружной Росгварди

20 сотрудников управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ по ХМАО-Югре привлечены к ответственности за систематические нарушения антикоррупционного законодательства.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры ХМАО, в ходе проверок регионального управления Росгвардии, сотрудниками окружной прокуратуры были вскрыты многочисленные инциденты, когда росгвардейцы превышали свои полномочия и осуществляли урегулирование конфликта интересов без лицензионно-разрешительной на то работы. Также, сотрудники подразделения, находясь при исполнении и потому не имея на это права, оформляли покупку, хранение и ношение оружия на своих родственников. Нормой стали проверка и осмотр собственного оружия самими сотрудниками Росгвардии, коллегами и росгвардейцами, замещающими вышестоящие должности.

Служащие Росгвардии ХМАО, по мнению прокуратуры, также предоставляли недостоверные отчеты о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера. Выявлено и не привлечение некоторых лиц к административной ответственности при наличии оснований.

Таким образом, прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подала начальнику окружного управления Федеральной службы войск национальной гвардии РФ представление, которое было рассмотрено и полностью удовлетворено. По итогам 20 росгвардейцев привлечены к дисциплинарной ответственности. Двое из них уволены в связи с утратой доверия.