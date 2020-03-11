Лыжник Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира

Российский лыжник Александр Большунов досрочно выиграл общий зачёт Кубка мира.

Накануне сборная Норвегии по лыжным гонкам приняла решение не участвовать в североамериканских этапах Кубка мира из-за угрозы распространения коронавируса.

По словам президента федерации страны Турбьорна Скогстада, они "несут ответственность и на первое место ставят здоровье, а не результаты", пишет МатчТВ.

Поддержал данное решение и лидер сборной Норвегии Йоханнес Клебо, идущий в общем зачёте на втором месте.

"Мы все должны внести вклад в ограничение инфекции, это важнее, чем соревнования", - сказал он.

Большунов с 2 тыс. 221 набранными очками опережает Клебо в "тотале" на 495 баллов. 23-летний Александр стал первым обладателем Большого хрустального глобуса в российской истории нашей страны. Ранее Большунов, победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски 2019/2020, также выиграл зачёт Кубка мира и в дистанционных гонках.