21 Сентября 2020
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Экономика В России
Андрей Костин, Герман Греф (2018) | Фото: kremlin.ru

Названы отрасли российской экономики с самыми высокими зарплатами

Сферами, в которых сотрудники получают самые высокие зарплаты, в 2019 году в России стали финансовая и страховая. Средняя зарплата в этих отраслях составила 103 тыс. руб. Об этом пишет RT, ссылаясь на данные Росстата.

На втором месте оказалась добыча полезных ископаемых (средняя зарплата 89 тыс. руб.).

Также высокие зарплаты были зафиксированы у занятых в сфере информации и связи (74,4 тыс. руб.), научной, технической и профессиональной (RT  не поясняет, что это за отрасль) деятельности (72,9 тыс. руб.), а также в области госуправления, военной безопасности и соцобеспечения (51 тыс. руб.).

Самые низкие зарплаты в прошлом году оказались у сотрудников предприятий общественного питания и гостиниц (27,9 тыс. руб.) и у занятых в сфере сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и рыбоводства (31,6 тыс. руб.).

Также невысокие зарплаты получали работники сфер водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, а также деятельности по ликвидации загрязнений (34 тыс. руб.), административной деятельности и сопутствующих услуг (34,5 тыс. руб.) и деятельности по операциям с недвижимым имуществом (36,4 тыс. руб.).

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Названы отрасли российской экономики с самыми высокими зарплатами

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Теги: зарплата, рейтинг, экономика, отрасли, росстат, статистика



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